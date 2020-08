RKC wint arbitragezaak: Sow nog tot 2021 onder contract in Waalwijk

Kudus met Ajax mee op trainings­kamp naar Oostenrijk

15 augustus Mohammed Kudus is met Ajax mee op trainingskamp naar Oostenrijk. De 19-jarige Ghanese aanvaller maakte een maand geleden voor ongeveer 9 miljoen euro de overstap van FC Nordsjaelland. Kudus kwam in oefenwedstrijden tot dusverre nog niet in actie omdat hij in afwachting was van een werkvergunning.