RKC’er Wouters de gebeten hond na domme sliding tegen Ajax: ‘Door mij hebben we verloren’

Wouters vloerde Antony aan de uiterste zijkant van het strafschopgebied. ,,Natuurlijk had ik geen sliding moeten inzetten”, erkende hij, met een pleister op zijn hand waarvan hij de oorsprong niet wilde verklaren. ,,Ik had op de been moeten blijven. Maar zo’n sliding zet je in een fractie van een seconde in. Door mij hebben we verloren. Natuurlijk mogen we trots zijn dat we Ajax zo lang op 2-2 hebben gehouden. Maar daar heb ik niet zoveel aan nu. Ik ben heel boos op mezelf.”