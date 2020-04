Rob Jansen roept alle partijen bijeen om betaald voetbal te redden: ‘Er moet iets gebeuren’

Rob Jansen wil alle belangenorganisaties in het betaald voetbal volgende week bij elkaar brengen om de problemen van de coronacrisis te bespreken. Volgens Jansen, die het initiatief neemt als voorzitter van de belangenorganisatie Pro Agent, is het tijd dat één partij het voortouw neemt om de bedrijfstak betaald voetbal bij de hand te nemen.

Door Mikos Gouka



En die partij, dat zijn jullie?

Jansen: ,,Als niemand het anders het doet, doen wij het. Pro Agent is de belangorganisatie van de makelaars en wij vallen rechtstreeks onder de KNVB. Net als de spelersvakbonden ProProf en VVCS, die de spelers vertegenwoordigen en de FBO, waar de werkgevers onder vallen. Maar die deden het niet. Wij gaan ze bij elkaar roepen.’’

Ga jij dan nu op de stoel van Eric Gudde, directeur voetbalzaken van de KNVB zitten?

,,Als dat jouw conclusie is, vind ik dat prima. Er moet iets gebeuren en de KNVB heeft de partijen tot op heden niet bij elkaar geroepen. Wij hebben bij de voetbalbond gevraagd of Eric Gudde een coördinerende rol op zich wil nemen in deze zaak. Een van de belangengroeperingen moet handelend op gaan treden. Dat is echt nodig in het belang van de bedrijfstak betaald voetbal.’’

En in dit geval zijn dat dus de agenten?

,,Ja, wij willen ons eerste overleg hebben volgende week donderdag op 7 mei. Wij willen bespreken hoe nu te handelen met betrekking tot de begrotingen en salarissen. Maar ook over de ‘fees’ voor de makelaars. Er moeten afspraken worden gemaakt, die tijd is nu echt aangebroken.’’

Het klinkt allemaal revolutionair.

,,Dat is het ook wel een beetje. Er moet iets gebeuren in het belang van het Nederlandse betaald voetbal. De ontstane problematiek schreeuwt door de coronacrisis om oplossingen en eventueel maatregelen.’’

Over de promotie en degradatie en Europese tickets ga je niet praten?

,,Nee, daar zijn wij niet voor. Dat moeten anderen oplossen. Maar over het financiële traject willen we wel praten.’’

Is Nederland het eerste land met dit initiatief?

,,Ja, al spraken in Engeland de spelers wel met de voetbalbond. Hier brengen we alle partijen bij elkaar en we hopen dat de KNVB dat wil coördineren. Of iedereen wil aanschuiven, weet ik niet. Maar wij pakken de handschoen nu op. Daar is het tijd voor.’’