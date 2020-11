Robben doet weer ‘stukjes’ van FC Groningen-training mee

In aanloop naar de wedstrijd tegen Willem II zei trainer Danny Buijs dat Robben weer ‘stukjes’ van de groepstraining meedoet. Daarnaast werkt hij een eigen programma af.



Robben, die een jaar nadat hij was gestopt dit seizoen bij FC Groningen weer ging voetballen, kwam door blessures nog nauwelijks voor de club uit. De aanvaller speelde sinds zijn terugkeer pas twee keer even mee; in de eerste competitiewedstrijd tegen PSV en 18 oktober voor het laatst, thuis tegen FC Utrecht.



FC Groningen speelt zondag thuis om 14.30 uur tegen Willem II.