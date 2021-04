Robben na rentree: ‘Als jij mij garantie kan geven dat ik fit blijf, ga ik door’

Oefentegen­stan­ders Oranje in aanloop naar EK bekend

6 april Het Nederlands elftal treft Schotland en Georgië in aanloop naar het EK van komende zomer. Op 2 juni speelt Oranje tijdens het trainingskamp in Portugal tegen de Schotten, terwijl de traditionele uitzwaaiwedstrijd op 6 juni gepland staat. In de Grolsch Veste is Georgië de tegenstander.