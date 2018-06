Roda JC en Korotajev sluiten deal

Daarmee komt een einde aan de gerechtelijke procedure tussen de eerstedivisieclub en de Zwitserse investeerder met Russische achtergrond. Een gevolg van deze deal is onder meer dat het geld dat zich op de bankrekening bij de notaris bevond, nu ten goede kan komen van Roda JC. Hiermee kunnen de verliezen in het seizoen 2017-2018 worden gedekt.



Deze transactie is in lijn met de wens van Schrouff om zijn financiële betrokkenheid bij Roda JC af te bouwen. Het betekent echter niet dat de financiële problemen bij de Limburgse club zijn opgelost. ,,Er zal op alle fronten worden bekeken, op welke wijze kosten bespaard kunnen worden. De kostenbesparende maatregelen zullen ook personele gevolgen hebben. Welke gevolgen dit zijn, zal binnenkort duidelijk worden gemaakt'', aldus de clubleiding op de website.



Roda JC degradeerde in het afgelopen seizoen uit de eredivisie.