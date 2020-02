Roda JC: in alle opzichten dolende

Door Dennis van Bergen



1. Kwam het ontslag van Jean-Paul de Jong als verrassing?

Bepaald niet. Al lange tijd sijpelen vanuit de Roda JC-burcht geluiden door over de moeizame verstandhouding die Jean-Paul de Jong er op nahield met diverse clubmedewerkers.



Het waren min of meer dezelfde verwijten die de oud-middenvelder al opbraken bij zijn jeugdliefde FC Utrecht, waar hij in 2018 kort eindverantwoordelijke was. Betweterig, autoritair en moeilijk vonden ze De Jong, die dertien duels op rij niet won in Kerkrade.