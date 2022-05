Roda JC knokt zich in Rotterdam knap naast Excelsior

Door Jeffrey van der Maten



Vuurwerk voor de aftrap, dat hadden ze bij Excelsior al jaren niet gezien. Ja, het is duidelijk dat de belangrijkste periode van het seizoen is aangebroken. Kolkende tribunes, ondersteund door een minstens zo euforisch en bomvol uitvak, vormden een decor dat in de eredivisie niet zou misstaan. Het was in een heerlijke ambiance uiteindelijk Excelsior dat voor rust het vuurwerk binnen de lijnen verzorgde, maar een mindere tweede helft bracht de ploegen alsnog in balans.