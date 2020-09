Roda JC zonder geschorste trainer Streppel

Streppel moest vertrekken vanwege aanhoudend commentaar op de arbitrage. De trainer van Roda was, bij een voorsprong van 3-0, boos over de rode kaart die zijn aanvaller Erik Falkenburg had gekregen. Het levert hem een schorsing op voor de volgende wedstrijd, op dinsdag 29 september tegen FC Eindhoven.



Falkenburg wees een schikkingsvoorstel af van vier duels, waarvan één voorwaardelijk. De tuchtcommissie gaat zich nu over de zaak buigen.



Met negen punten uit vier wedstrijden staat Roda JC op de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.