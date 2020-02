Rodríguez wil bij PSV mooi hoofdstuk toevoegen aan indrukwekkend levensverhaal

Door Rik Elfrink



Bij PSV is bijna iedereen na drie weken enthousiast over Ricardo Rodríguez, de nieuwe linksback in Eindhoven. In zijn eerste wedstrijden presenteerde hij zich als een begaafd technicus, rustpunt en routinier tegelijk. Hoe kijkt hij zelf terug op zijn eerste periode? ,,Het bevalt me heel goed’’, zegt de 27-jarige verdediger op trainingscomplex De Herdgang.