Roel Janssen geschorst na kritiek op ‘arrogant ventje’ Joey Kooij

Aissati: ‘Als ik Overmars was, zou ik Ihattaren meteen naar Ajax halen’

11:39 Ismaïl Aissati volgt de ontwikkeling van stadgenoot Mohamed Ihattaren (19) met veel interesse. Het Utrechtse talent krijgt bij PSV nauwelijks speelminuten en een vertrek uit Eindhoven is niet uitgesloten. ,,Ik vind Mo een geweldige speler. Ik ken hem niet persoonlijk, maar snap wat er in zijn hoofd omgaat", zegt Aissati, die in het verleden zelf enkele seizoenen bij PSV speelde.