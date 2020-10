Roemeense scheidsrechter voor Nations Leagueduel Oranje met Bosnië

Geen corona, geen pijntjes: Oranje traint met volledige selectie

6 oktober Frank de Boer heeft morgen bij zijn debuut als bondscoach van het Nederlands elftal de beschikking over een fitte selectie. Alle 24 opgeroepen spelers deden vanmiddag mee aan de groepstraining in Zeist. Van coronagevallen is bij Oranje dus ook geen sprake.