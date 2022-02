Roger Schmidt staat ondanks blunder Yvon Mvogo nog steeds achter keeperswissel: ‘Hij verdiende het’

Voorafgaand aan de wedstrijd legde Schmidt bij ESPN al uit waarom hij voor Mvogo koos onder de lat. ,,Joël heeft dit seizoen ups en downs gehad. De laatste weken was hij niet in topvorm en wij verwachten meer van onze spelers. Ik heb het vertrouwen in hem gehouden, maar ook in de laatste wedstrijden was hij niet geweldig. Daarom verdiende Yvon nu een kans.’’

,,Het is nu tijd voor hem’’, aldus Schmidt. ,,Ik heb genoeg geduld gehad met Joël. Het is niet mogelijk om nog meer vertrouwen in hem te hebben, hij moet op een gegeven moment wel gaan presteren.’’ Dat liet de van FC Twente overgekomen keeper echter na. ,,Ik vond hem onbetrouwbaar voor het niveau dat wij nastreven.’’

Teleurgesteld

Ook na de wedstrijd stond Schmidt nog achter zijn keuze. ,,Ik ben enorm teleurgesteld, maar helaas is voetbal soms zo. Het is heel erg balen voor hem. Hij verdiende het op basis van de trainingen om te spelen.’’ Ook na de wedstrijd stond Schmidt nog achter zijn keuze, ondanks de enorme blunder van Mvogo. Of de keeper er wel klaar voor was na maanden zonder wedstrijden? ,,Het hoort bij voetbal om altijd ready te zijn. Als hij dat niet is, had ik nooit kunnen wisselen. Dit was heel ongelukkig.’’