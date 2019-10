Roland Alberg bezorgt Roda JC met hattrick weer blosje op de wangen

‘Beste keeper’ Olij dankt TOP voor kans: ‘Mijn jaar in Oss was écht goed’

6:35 Sinds zijn overstap van TOP Oss naar NAC, afgelopen zomer, is Nick Olij een van de sterkhouders van de kersverse periodekampioen. De 24-jarige doelman uit Haarlem is daarnaast een publieke attractie geworden. Vriendin Rachelle en hij vinden inmiddels hun weg in hun nieuwe woonplaats Dongen.