‘Roman Abramovitsj nam Vitesse in het geheim over en leende de club ruim 100 miljoen euro’

Roman Abramovitsj heeft in het geheim de overname van Vitesse gefinancierd. De Rus regelde de betalingen rond de Arnhemse club tevens in de jaren dat hij eigenaar was van Chelsea, zo blijkt uit gelekte documenten. Dat onthult de Engelse krant The Guardian.

De financiële informatie is aan het licht gekomen in de zogeheten Oligarch-bestanden, een dossier met gelekte gegevens afkomstig van de in Cyprus gevestigde offshore dienstverlener MeritServus. De documenten, die zijn beoordeeld door The Guardian en het Bureau of Investigative Journalism, lijken voor het eerst ten minste 117 miljoen euro aan geheime financiering van Abramovitsj voor de overname van Vitesse te onthullen. De financiering stroomde door een reeks entiteiten, offshore bedrijven in diverse landen zoals Belize en de Maagdeneilanden, die waren geregistreerd in ondoorzichtige documenten.

Banden al in 2010

De band van Vitesse met Chelsea werd al in 2010 gesuggereerd. Op dat moment speelde de overname van de Arnhemse club. Daarbij werd Merab Jordania naar voren geschoven. Later werden, op papier, Alexander Tsjigirinski en Valeri Oyf, beiden vrienden van Abramovitsj, eigenaar van de Gelderse eredivisionist. Vitesse kreeg in al die jaren tal van talenten uit de Chelsea-stal op huurbasis. Zij moesten in Nederland verder rijpen. Zo kwamen sterren als Nemanja Matic, de onlangs overleden Christian Atsu en Mason Mount voor Vitesse uit.

Zowel Vitesse onder de toenmalige eigenaren als Chelsea ontkenden meermaals dat Abramovitsj betrokken was bij de financiering van de Nederlandse club.

KNVB-onderzoek

De KNVB onderzocht de banden tweemaal. Het eerste onderzoek betrof de financiering van de overname. Maar de bond vond niets dat in strijd was met de regels.

Ook in tweede instantie werden geen financiële connecties tussen Abramovitsj, eigenaar van de Londense grootmacht, en Vitesse geconstateerd. De voetbalbond concludeerde dat de Russische oligarch geen bestuurlijke invloed op de Nederlandse eredivisionist had.

In al die jaren bleven de verdenkingen overeind. In april 2014 beweerde Jordania dat Chelsea wel degelijk betrokken was bij Vitesse. Hij uitte zijn woede, nadat de Arnhemse club niet sterk genoeg was voor de landstitel en kwalificatie voor de Champions League. Hij zei dat ‘Londen dat niet wilde’. Later trok Jordania de opmerkingen in.

Europese regels

Abramovitsj speelde hoog spel met Chelsea en Vitesse. De regels van de UEFA, de Europese voetbalconfederatie, stellen dat clubs die tegen elkaar spelen onafhankelijk eigendom moeten zijn. Dit om de integriteit van de competities te waarborgen. Geen enkel individu of rechtspersoon mag controle of invloed hebben over meer dan één club die deelneemt aan een UEFA-clubcompetitie.

Die regel zou hiermee zijn overtreden.

117 miljoen euro

De uitgelekte documenten lijken volgens The Guardian aan te tonen dat Abramovitsj de uitgaven van Vitesse financierde met een reeks leningen ter waarde van ten minste 117 miljoen euro, tegen het einde van 2015. Dit was een enorme investering voor Vitesse, wiens totale omzet in 2014-2015 slechts 14 miljoen euro bedroeg.

Abramovitsj kocht Chelsea in 2003, nadat hij een Russische olie- en gasmiljardair was geworden. Hij stak 2 miljard in de Londense club. Dat leverde ongekend succes op, waaronder tweemaal de winst van de Champions League. Abramovitsj werd vorig jaar gedwongen Chelsea te verkopen. De oligarch kwam op de internationale sanctielijst na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Vitesse won onder Russische bewind eenmaal en grote prijs. De club veroverde in 2017 de KNVB-beker. Daarnaast kwam de Arnhemse eredivisionist meermaals uit in de Europa Cup.

