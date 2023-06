Ron Jans bedankt spelers, staf en supporters FC Twente voor mooie jaren: ‘In De Lutte wonen alleen maar leuke Tukkers’

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker ,,Mijn spelers zijn niet alleen voetballers, niet alleen profs, maar dat zijn mijn jongens. Ik ben zo gek met jullie en jullie hebben ons en mij zoveel gegeven", richtte Jans zich eerst tot zijn spelers, nadat zij Sparta in de hitte met 1-0 hadden verslagen voor een Europees ticket. ,,Heel veel succes in de toekomst", zei Jans, waarna er ook tranen kwamen bij middenvelder Ramiz Zerrouki, die naar Feyenoord vertrekt. De 25-jarige middenvelder uit Amsterdam, liefkozend ‘Rambo’ genoemd door de fanatieke fans van Twente, had daarvoor ook al mooie woorden mogen ontvangen van technisch directeur Jan Streuer, die stopt en wordt opgevolgd door Arnold Bruggink.



Daarna richtte Jans zich tot zijn staf. ,,Vroeger had je misschien iemand met een waterzak of deed je dat zelf nog. Dat was het wel zo'n beetje, maar daarna kwam er een assistent-trainer bij, een verzorger, een fysiotherapeut, een dokter, een videoanalist en nog een stuk of tien. Het is niet makkelijk als trainer om die allemaal binnen boord te houden, maar geweldig bedankt. Met z'n allen, Team Jans, geweldig gedaan!”

Daarna bedankte Jans zijn familie op de tribune. ,,Hebben jullie misschien een applausje over voor Mara?", zei hij, waarna zijn kleindochter naast hem genoot van de staande ovatie voor haar. ,,We hebben drie jaar in De Lutte gewoond en dat kan ik iedereen aanbevelen. Daar wonen alleen maar leuke Tukkers, alleen maar leuke mensen. En dan ga je het liefst in het weekend naar De Grolsch Veste. Met jullie, ik ga dat zo missen. Geweldig bedankt!”

Jans dacht daarna dat hij wel klaar was met speechen, maar was in zijn enthousiasme nog vergeten om Jan Streuer te bedanken, de man met wie hij drie jaar intensief samenwerkte. ,,Ik ben iemand vergeten. Dat is officieel mijn baas, maar het is ook mijn hond, mijn vriend, mijn vader, mijn broer en mijn mentor. Jan Streuer, je bent geweldig jongen.”

Brama neemt in tranen afscheid

In tranen verliet Wout Brama een kwartier voor het einde van het duel tussen FC Twente en Sparta Rotterdam (1-0) het veld. Hij wist dat hij niet meer zou terugkeren. ,,Maar vanochtend was er al heel veel emotie bij mij”, reageerde hij bij ESPN. ,,Ik was gespannen. Voor de laatste keer naar de Veste voor een wedstrijd. Spelen voor deze club is mijn passie. Maar je weet dat het een keer voorbij is.”



De spanning was groot, bekende hij, voor het beslissende duel in de strijd om Europees voetbal. ,,Dat was niet minder dan in voorgaande jaren. Zo hoort het ook. En dan na de wedstrijd ontspannen, de schouders naar beneden, blij dat het voorbij is. Dat gevoel is nu ook voorbij. Ik ga het missen. Het is een bijzondere tijd geweest, vanaf mijn twaalfde heb ik hier gespeeld. En dan zo geliefd zijn, ook bij de fans. Dat is mooi.”

Donderdag kreeg hij een eerste indicatie dat hij bij zijn laatste duel basisspeler zou zijn. ,,Wat gaan we doen Wout’, zei Ron Jans. Vrijdag kreeg ik de definitieve bevestiging. We hebben gewonnen en we gaan Europa in. Dat is mooi.”

Brama maakte op 6 augustus 2005 als 18-jarige speler zijn profdebuut. Hij viel in bij FC Twente in het bekerduel met de amateurs van Quick Boys. Brama speelde 409 officiële duels voor FC Twente en maakte daarin 11 goals. Brama speelde ook voor PEC Zwolle, FC Utrecht en het Australische Central Coast Mariners.

