Ron Jans geniet in Amerika: ‘Dit avontuur is me overkomen’

Door Koen van der Velden



Een kleine maand na zijn komst naar Cincinnati stond Ron Jans (60) op de werpheuvel in het Great American Ball Park van de Cincinnati Reds, de oudste honkbalclub van de Verenigde Staten. De kenmerkende brede glimlach was daar, een petje van de club maakte het plaatje compleet. Ron Djenz, zoals de stadionspeaker hem aankondigde, de nieuwe coach van MLS-club FC Cincinnati, mocht de traditionele eerste pitch gooien. De worp van de Zwollenaar belandde na een kleine stuit in de handschoen van de catcher. ,,Ik was niet ontevreden’’, zegt Jans een paar weken later bij het trainingscomplex van zijn nieuwe club. Hij koestert de ervaring. ,,We hebben nu al veel dingen meegemaakt die de moeite waard zijn’’, spreekt hij voor hem en zijn vrouw Marjo.