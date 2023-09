Ron Jans moet FC Utrecht bij de hand nemen op weg naar de subtop: ‘Hij weet wat er moet gebeuren daar’

Evgeniy Levchenko kan zich de voorjaarsdag in 2005 nog moeiteloos herinneren. Hij had net een prima periode achter de rug bij Sparta, toen hij was aangeschoven voor een sollicitatiegesprek bij Ron Jans, trainer van de toenmalige subtopper FC Groningen. Ambitieus als de Oekraïner als voetballer al in het leven stond, had hij zich ingesteld op een conversatie over tactische looplijnen.

Over spelen met de punt naar voren of naar achteren. Of over inschuivende backs. In plaats daarvan ging het tijdens hun kennismaking voor een groot deel over Napoleon. ,,Typisch Ron”, zegt Levchenko nu. ,,Hij is veel meer dan ‘die voetbaltrainer’. Ook over andere aspecten kun je veel van hem leren.” Lachend: ,,Over Napoleon bijvoorbeeld, ja.”