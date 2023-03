Ronald Koeman: ‘Absurd hoe de eerste en de derde goal valt tegen Frankrijk’

met videoRonald Koeman weet nog niet of Matthijs de Ligt en Cody Gapko maandagavond aan de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar in de EK-kwalificatie kunnen beginnen.

,,Dat moeten we nog even afwachten”, zei de bondscoach op een persconferentie in Zeist. ,,Maandagochtend kijken we of ze kunnen starten of dat we ze beter achter de hand houden. Matthijs was iets sneller terug dan Gakpo. We zien het wel.”

Depay mag strafschoppen blijven nemen Memphis Depay mag voorlopig de strafschoppen blijven nemen bij het Nederlands elftal. ,,Het is wat mij betreft duidelijk dat hij ze nog kan nemen. Hij mag van mij nog steeds de nummer 1 zijn”, aldus Koeman. Depay miste vrijdag in de slotfase tegen Fransen een penalty. Het was al de vierde keer dat Depay een penalty, strafschoppenseries uitgezonderd, onbenut liet. Gakpo, De Ligt, Bart Verbruggen, Sven Botman en Joey Veerman verlieten donderdag met buikgriep het trainingskamp van Oranje. Zij misten vrijdag het verloren duel met Frankrijk (4-0). De Ligt en Verbruggen keerden zaterdag al terug bij Oranje. Gakpo meldde zich zondag weer in Zeist.



Denzel Dumfries ontbrak tegen Frankrijk vanwege een schorsing. De rechtsback van Internazionale mag tegen Gibraltar (aftrap 20.45 uur) wel meedoen. Ook Mats Wieffer is beschikbaar voor het duel in De Kuip. De middenvelder van Feyenoord was een belangrijke kandidaat om tegen de Fransen te beginnen, maar volgens bondscoach Koeman was ook hij niet okselfris. Vermoedelijk verscheen daarom Kenneth Taylor aan de aftrap.

Koeman blikte in Zeist uitgebreid terug op de wanvertoning tegen Frankrijk. ,,De grootste teleurstelling? Dat er optisch gezien een groot verschil zat tussen Nederland en Frankrijk. Het is absurd hoe de eerste en de derde goal valt. Het beeldje was dat we negen en een keeper hadden om te verdedigen en daar valt de goal uit. Het was een zeer zwakke teamprestatie en daar voel ik me ook verantwoordelijk voor.”

Volledig scherm Ronald Koeman in Zeist. © ANP

Tegen het op papier zwakke Gibraltar is de opdracht helder. ,,De eerste stap is winnen en de tweede zoveel mogelijk goals maken", aldus Koeman. ..Van minuut 1 tot minuut 97 zullen we alles moeten doen om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Dat is de extra boodschap.”

Koeman heeft er geen spijt van dat met vier verdedigers speelde. De bondscoach beseft dat hij vrijdag voor vijf verdedigers had kunnen kiezen tegen een sterke tegenstander als Frankrijk. ,,Dat had gekund, maar heb ik er niet voor gekozen”, zei hij. ,,Ik zie het oude systeem ook als iets eenmaligs. Ik heb heel veel vertrouwen in ons systeem. Ik heb geen seconde twijfel gehad dat we het anders hadden moeten doen. We gaan het ook in de toekomst niet anders doen. Het wordt echt beter, daar ben ik van overtuigd.”

