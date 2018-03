Ronald Koeman begint echt opnieuw met Oranje

Koeman had in principe een onbeperkt aantal namen in zijn eerste voorselectie kunnen opnemen. Dat hij de lijst op 33 man hield, betekent ook dat er spelers bewust ontbreken die onder de laatste bondscoaches nog tot de vaste kern behoorden. In de achterste linie is er geen plaats voor Ajax-aanvoerder Joël Veltman en Southampton-verdediger Wesley Hoedt.



Op het middenveld gaat Koeman voorbij aan PSV-captain Marco van Ginkel, die sinds de winterstop kwakkelde met knieproblemen en net weer is hersteld. Voorin moet Jürgen Locadia voorlopig andere spitsen voor zich dulden, al is ook de nieuwe aanwinst van het Engelse Brighton pas net weer fit na blessureleed. Wout Weghorst van AZ is zo’n andere naam voor de spitspositie. Ook hij dook niet eerder op in een voorselectie van Oranje. Fenerbahçe-spits Vincent Janssen is al sinds begin december geblesseerd.