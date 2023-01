Ronald Koeman begrijpt emoties Steven Berghuis maar al te goed: ‘Heb hem appje gestuurd’

Als bezoeker van Feyenoord - Ajax voelde Koeman bij aankomst in de Kuip de spanning. ,,Ik kwam gisteren ook aan in Rotterdam en dan denk je: kom ik voor het voetbal? Met al die ME en niet kunnen parkeren op P2. Het is een maatschappelijk probleem in Nederland. Er was zoveel haat richting Ajax. Jammer dat het niet op een andere manier kan. Ik weet zelf ook wel wat het doet met familie of een oma. Dat beseffen mensen die van alles op televisie roepen niet altijd.’’