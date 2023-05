Ronald Koeman neemt Jasper Cillessen op in voorselectie, maar maakt zich zorgen na blunders

Bondscoach Ronald Koeman is onder de indruk van de prestaties van Feyenoord dit seizoen. De oud-trainer van de Rotterdammers zag tijdens zijn werkbezoek een professionele spelersgroep en een grote wil om hard te werken. Ook ging Koeman in op de situatie bij Oranje en verklapte hij één naam van de voorselectie.

In zijn tijd als trainer van Feyenoord moest Koeman ‘vaak tot 10 tellen’, vertelde hij bij ESPN. ,,Ik stoorde me het meest aan het trainingsveld aan de overkant van de weg. Vooral in vakanties was het gigantisch druk met mensen die vroegen om handtekeningen en foto's. Later gingen we met busjes, maar dat was moeizaam en kostte geld. Feyenoord lag ver achter op het gebied van professionaliteit door financiële onmogelijkheden.”

Tijdens zijn werkbezoeken als bondscoach in 2017 en nu zag hij een nieuw Feyenoord. ,,Alles is aanwezig bij het nieuwe trainingscomplex. Er is rust, je kan daar goed werken en het past bij een club als Feyenoord.” Bij zijn laatste bezoek aan de Rotterdammers viel vooral de professionaliteit van de spelersgroep op. ,,De manier waarop er wordt getraind vooral", zei hij. ,,Ik kende Wieffer en Hartman bijvoorbeeld nog niet. En toen ik die sprak, maar ook de trainers, proef je dat er heel erg veel honger is om hard te willen werken en trainen.” Dit zag Koeman ook bij AZ, maar bij de PSV en Ajax was het ‘anders’ volgens de ervaren trainer.

De 60-jarige trainer blikte ook terug op zijn eigen successen bij Feyenoord. Hij won in 2012 geen landstitel, maar kreeg wel een huldiging voor de tweede plaats. ,,Het seizoen daarvoor waren de 10de geworden. We hadden veel jongens uit eigen jeugd en weinig mogelijkheden. De tweede plek was een moment voor Feyenoord en de supporters om weer iets te vieren. We plaatsten ons voor de voorrondes van de Champions League, wat financieel heel belangrijk was.”.

Cillessen in voorselectie Oranje

Koeman maakt zich daarbij zorgen over de mentaliteit van doelman Jasper Cillessen. ,,We maken ons daar wel zorgen over”, zei hij, verwijzend naar de meerdere blunders in de afgelopen tijd. ,,Dat het een keertje gebeurt, kan iedere keeper overkomen. Maar ik schrok meer van de laatste goal bij Heerenveen. Dat is ook een stukje onzekerheid en vertrouwen dat hij als keeper op dit moment mist.”

Koeman bevestigde daarbij wel dat Cillessen bij de voorselectie van Oranje zit, die morgen volledig bekend wordt. ,,Hij is natuurlijk niet gelijk uit beeld. Als hij in vorm is, is hij een potentiële keeper voor Oranje.”

De Roon en Malen als oplossingen voor Oranje

Koeman was ook lovend over de prestaties van Wieffer op het Rotterdamse middenveld. De bondscoach ziet de voormalige speler van Excelsior als een belangrijke concurrent voor Marten de Roon in het Nederlands elftal naast Frenkie de Jong. ,,De Roon is niet meer mijn eerste keuze zoals in mijn eerdere periode als bondscoach. Wieffer kan dat overnemen, maar dat heeft tijd nodig.”

Over de laatste wedstrijden van Oranje erkende de bondscoach dat de kritiek ‘terecht’ was. ,,Het is mij ook tegengevallen. Er waren meerdere redenen natuurlijk; veel afzeggingen, 5 spelers ziek, onrust, jongens die erbij kwamen, na 7 minuten 2-0 achter bij Frankrijk... Frankrijk kan je verliezen, maar tegen Gibraltar was het ver onder de maat van hoe we moeten spelen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Om Oranje in aanloop naar de laatste fase van Nations League beter te laten voetballen, ziet Koeman zeker een oplossing in Donyell Malen. De spits maakte zaterdag zijn 9de treffer van dit kalenderjaar, het meeste van alle spelers in de Bundesliga. ,,Het verbaast me niet", vertelde Koeman. ,,Hij heeft bij mijn eerste periode zijn debuut gemaakt en scoorde zelfs. Ik was blij dat hij aan de rechterkant ging spelen bij Dortmund. Voor ons is dat een oplossing, want Gakpo, Simons en Bergwijn spelen liever aan de linkerkant. Malen heeft veel diepte en snelheid. Het is super dat hij op die positie goed speelt.”

