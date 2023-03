Ronald Koeman roept drie debutanten op voor Oranje, Teun Koopmeiners en Stefan de Vrij ontbreken

Ten opzichte van de voorselectie was er slecht nieuws voor Jordy Clasie, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Quilindschy Hartman, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Andries Noppert, Kjell Scherpen, Kenny Tete, Joey Veerman en Stefan de Vrij. Van Noppert was al bekend dat hij de selectie van Oranje zou mislopen door blessureleed.

Ook Georginio Wijnaldum is weer terug bij Oranje. De speler van AS Roma miste het WK in Qatar door een blessure, maar werd eerder door bondscoach Louis van Gaal ook buiten de selectie gelaten. Datzelfde geldt voor NEC-doelman Jasper Cillessen. Hij werd gepasseerd voor het afgelopen WK in Qatar. Van Gaal nam Noppert, Justin Bijlow en Remko Pasveer mee naar het WK. Noppert en Bijlow zijn op dit moment geblesseerd.

Daley Blind is ook opgeroepen. De verdediger van Bayern München is nog één interland verwijderd van zijn 100ste interland.

Brian Brobbey

EK-kwalificatie en Nations League

Het Nederlands elftal opent op 24 maart de campagne voor de EK-kwalificatie in het Stade de France tegen Frankrijk. Drie dagen later komt Gibraltar naar de Kuip. Ook Griekenland en Ierland zitten in de poule van Oranje op weg naar het EK in Duitsland volgend jaar. Op 14 juni speelt Oranje in de Kuip de halve finale van de Nations League, waarin Kroatië de tegenstander is.