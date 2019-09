Roord viert jubileum, Leeuwinnen op dreef in thuisduels

StatistiekenDe Leeuwinnen spelen vanavond (20.00 uur) de tweede wedstrijd in de kwalificatie voor het EK 2021 in Engeland. Na Estland (7-0 winst) is nu Turkije, de nummer 62 van de wereldranglijst, de tegenstander. Een aantal feiten op een rij.

Voor Sarina Wiegman is de interland tegen Turkije een bijzondere. Ze zit volgens de officiële telling van de KNVB namelijk voor de vijftigste keer als bondscoach van de Leeuwinnen op de bank. Eigenlijk is het haar 51ste interland. De KNVB rekent namelijk de wedstrijd op 17 september 2015 tegen Wit-Rusland (8-0 winst) niet mee, toen ze al als interim-bondscoach op de bank zat. De eerste wedstrijd van Wiegman was op 20 januari 2017. Toen werd Roemenië tijdens een oefeninterland met 1-7 verslagen. Van de 49 wedstrijden die de Leeuwinnen onder Wiegman speelden, werd 37 keer gewonnen en acht keer verloren. Vier keer werd het gelijk.

Ook voor Jill Roord, mits ze speelminuten krijgt, wordt het haar vijftigste interland. Roord debuteerde op 7 februari 2015 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Thailand (7-0 winst).

Ook voor Sherida Spitse is het sowieso een mooie avond. De Friezin speelt in bijna uitverkocht Abe Lenstra Stadion in Friesland. De laatste keer dat het Abe Lenstra Stadion, waar vanavond 21 duizend supporters aanwezig zijn, de thuisbasis was voor de Leeuwinnen werd er met 1-0 gewonnen van Slowakije op 12 juni 2018. Lieke Martens maakte destijds in blessuretijd de winnende treffer.

Volledig scherm © BSR Agency

Turkije

De Leeuwinnen kunnen vanavond niet teren op prestaties uit het verleden. Oranje speelde namelijk nog nooit tegen Turkije, dat nog nooit op een EK of WK speelde. Desondanks is Turkije wel de op één na hoogstgeplaatste tegenstander op de FIFA-wereldranglijst in de EK-kwalificatiepoule van de Leeuwinnen. Alleen Rusland staat met plaats 25 hoger genoteerd dan Turkije. Nederland staat derde op de FIFA-ranking. Turkije kende bovendien een valse start in de EK-kwalificatiereeks. Vrijdag werd op bezoek bij Kosovo met 2-0 verloren.

Qua thuiswedstrijden is Oranje dit jaar wel in vorm. Het wordt vanavond de vierde thuisinterland dit kalenderjaar en vooralsnog kregen de vrouwen van bondscoach Wiegman nog geen doelpunt tegen: Mexico (2-0), Chili (7-0) en Australië (3-0) werden dit jaar verslagen.

De tweede wedstrijd tussen beide landen, in Turkije, zal op 8 november al plaatsvinden. De plaats en tijd moeten nog bekendgemaakt worden.