Rosario baalt van zichzelf na debuut voor Oranje

Rosario mocht na rust invallen van bondscoach Ronald Koeman. ,,Maar ik was niet goed aan de bal”, zei hij. ,,Ik was niet zenuwachtig. En het had ook niets met het niveau te maken. Want met PSV speel ik in de Champions League, dat is ook een hoog niveau. Ik moet gewoon zorgen dat ik bij PSV weer goed ga voetballen. Daar moet ik afdwingen dat ik weer een kans in Oranje ga krijgen.”