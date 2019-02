Rosheuvel biedt excuses aan, NAC heeft aanvaller in genade aangenomen

Tricolores dromen van bekerfina­le: de weg naar de Kuip die moeizaam loskwam aan de Dijk

12:00 Willem II bevindt zich in een week van de waarheid. Donderdagavond wacht op eigen veld AZ. In een onderlinge strijd wordt gevochten om een plaats in de finale van de KNVB beker. Het kan de eerste keer worden dat de Tilburgers zich voor de eindstrijd plaatsen sinds 2005.