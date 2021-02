Routekaart KNVB: Uiterlijk 10 april amateurvoetbal, anders zijn competities voorbij

De competities op de hoogste niveaus in het amateurvoetbal moeten uiterlijk in het weekeinde van 10 en 11 april worden hervat. Lukt dat vanwege de beperkingen rondom het coronavirus niet, dan worden de competities niet meer uitgespeeld.

Dat staat in de routekaart die de KNVB voor het restant van het seizoen in het amateurvoetbal heeft opgesteld.

De voetbalbond besloot dinsdag al dat de competities van de wat lagere elftallen niet meer worden hervat. Die teams, uitkomend in de zogenoemde B-categorie, gaan zodra de overheid dat toelaat aan de slag in de Regio Cup: kleinschalige en regionale toernooien voor amateurverenigingen, met minder lange reisafstanden en de kans op lokale derby’s.

Het is de bedoeling dat de hoogste amateurteams, uitkomend in de A-categorie, één seizoenshelft gaan afmaken. ,,In dat geval geeft het sportieve aspect de doorslag (eerdere wedstrijden zijn niet voor niets gespeeld) en dan zijn promotie en degradatie nog mogelijk”, aldus de KNVB, die als tweede voorwaarde stelt dat teams in aanloop naar 10 en 11 april vier tot vijf weken zonder beperkingen kunnen trainen om goed voorbereid aan de hervatting van de competitie te beginnen.

Voor de jeugd uitkomend in de categorie A is de uiterste startdatum van de competities in het speelweekend van 17 en 18 april. Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al zonder beperkingen kunnen trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidingsperiode van twee tot drie weken.

De KNVB wil de situatie nog drie weken aankijken. ,,Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari blijken dat er niet afgeschaald kan worden naar het risiconiveau ‘ernstig’, dan worden alle competities in de categorie A definitief niet meer hervat”, stelt de bond.

,,De routekaart van het kabinet geeft perspectief aan volwassenen om bij een eerstvolgende versoepeling weer zonder beperkingen te kunnen trainen”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. “Ondanks alle onzekerheid, blijven we daarom de optie openhouden voor onze hoogste amateurteams om dit seizoen alsnog af te ronden. We willen niet onnodig opties uitsluiten, zeker als dit de eerdere sportieve prestaties teniet doet en we voor het tweede achtereenvolgende jaar geen promotie/degradatie hebben. We willen het liefst het seizoen met een competitieve eindstrijd afsluiten en de tijd zal leren of dat mogelijk is.”

Wanneer de competities niet meer worden hervat, stromen teams uitkomend in de categorie A ook door naar de Regio Cup.