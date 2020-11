Routinier Brama wil nog wel even door bij opgekrabbeld FC Twente

,,Het kwam voor ons wel als geroepen. Niemand was er rouwig om dat de competitie werd stilgezet. We zouden net beginnen aan een reeks wedstrijden tegen onze concurrenten", aldus Brama, die met Twente nog wel goed begon maar de club daarna zag terugvallen. De laatste drie competitieduels voor de coronastop gingen verloren voor het team van de toenmalige trainer Gonzalo Garcia, die in mei te horen kreeg dat zijn aflopende contract niet zou worden verlengd.



,,Degradatie was een ramp geweest, een club als FC Twente kan zich niet veroorloven nog een jaar in de eerste divisie te spelen", weet Brama, die in 2018 terugkeerde bij de Enschedeërs, die toen net waren gedegradeerd. FC Twente keerde direct terug en dat was voor de toekomst van de club van groot belang. ,,De druk die er dat seizoen bij kwam kijken was enorm. Mentaal gezien was dat wel het zwaarste jaar uit mijn loopbaan. De titel die we in 2010 in de eredivisie pakten, daar praten we over honderd jaar nog over. Maar nu speelden we min of meer voor het voortbestaan van FC Twente."