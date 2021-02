Routinier Mulder vindt niveau van eredivisiekeepers niet verkeerd: 'Bijlow schat ik hoog in’

Interview Rick Karsdorp van hel naar hemel in één jaar: ‘Iedereen kent het verhaal’

9:44 Rick Karsdorp moest na een verhuurperiode bij Feyenoord terug naar AS Roma, waar hij eerder twee seizoenen lang niet aan de bak kwam. Maar plots is alles anders voor de 25-jarige rechtspoot. ,,Dat is de voetballerij", zegt de belangrijke schakel in het 3-4-3 systeem van AS Roma, de nummer drie van de Serie A. Vanavond (18.00 uur) wacht in Turijn de topper tegen nummer vier Juventus.