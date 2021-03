Royston Drenthe vrijgesproken: Niet bewezen dat in auto gevonden 176.500 euro werd witgewassen

Royston Drenthe is door de rechtbank in Breda vrijgesproken in een witwaszaak. De 33-jarige oud-prof, die afgelopen anderhalf jaar uitkwam voor Kozakken Boys, zou volgens justitie twee jaar geleden 176.500 euro hebben witgewassen. De rechter ziet daar echter onvoldoende bewijs voor.

Het geld werd twee jaar geleden in Halsteren door de politie aangetroffen in een auto. De biljetten zaten in pakketjes en waren verstopt in een verborgen ruimte. Door de hoogte van het bedrag en de wijze van vervoer had justitie een groot vermoeden van witwassen. Het geld was van Drenthe, die aangeeft dat hij dat via een neef uitleende aan iemand. Namen noemt hij niet, omdat hij bang is dat dat misschien consequenties heeft voor hemzelf. Het geld had Drenthe naar eigen zeggen verdiend uit de periode dat hij als profvoetballer actief was.

Drenthe begon zijn carrière bij Feyenoord, waarna hij naar Real Madrid verkaste. Via onder meer Everton en Kayseri Erciyesspor kwam de geboren Rotterdammer weer in Nederland terecht. In augustus 2019 kwam Drenthe naar Kozakken Boys, waar hij anderhalf jaar speelde. In januari van dit jaar vertrok de middenvelder naar Racing Murcia, uitkomend op het vierde niveau in Spanje.

‘Nooit verdacht mogen worden’

Advocaat Joes Blakborn is uiteraard blij met de uitspraak, maar vindt dat Drenthe nooit als verdachte gezien had mogen worden. ,,Dat is alleen gebeurd, omdat hij niet wilde vertellen bij wie het geld terechtgekomen is. Maar hij hoeft justitie niet te helpen bij de opsporing van anderen. Dat het geld afkomstig was van zijn bestaan als voetballer, was al voorafgaand aan de zaak duidelijk. Drenthe doet niets anders dan voetballen en heeft ook nooit wat anders gedaan. Hij heeft legaal verkregen geld uitgeleend aan een derde, bij wie het achteraf gezien beter niet terecht had kunnen komen. Maar hij heeft geen enkele betrokkenheid gehad bij witwassen.”

De witwaszaak had grote impact op het leven van de voetballer. Zo werd hij eind vorig jaar failliet verklaard, wat volgens zijn advocaat een direct gevolg was van dat Drenthe niet meer bij zijn eigen geld kon. ,,Daarom zullen wij dat geld ook proberen terug te vorderen. Het is zijn geld.”