Ruben van Bommel helpt MVV met eerste doelpunt aan knappe zege op NAC

Die overwinning was grotendeels te danken aan de verrassende bliksemstart van MVV. Vorig seizoen eindigden de Limburgers nog als 16de eindigde in de Keuken Kampioen Divisie, en waren ze van alle clubs in de competitie het zwakst in de openingsfase.

Maar niet vandaag. Al na negen minuten tekende Koen Kostons met een lobje voor de openingstreffer van MVV. Even later kreeg de thuisploeg een penalty, die kalm werd afgerond door Mart Remans: 2-0 na twaalf minuten. NAC was zeker wakker geschud, maar slaagde er ondanks een paar grote kansen niet in de aansluitingstreffer te maken.



In de tweede helft kreeg het volle uitvak ook weinig om van te genieten. MVV bleef positief ingesteld voetballen, kon hoog druk zetten en liet de spelers van NAC niet in hun spel komen. En in de 66ste minuut werden ze daarvoor beloond: de 18-jarige invaller Ruben van Bommel profiteerde van gestuntel achterin bij NAC en schoof de 3-0 binnen.

Pas op dat moment leek de uitploeg wakker geschud. Invaller Jort van der Sande - net terug van een blessure - zette de Bredase club ook op het scorebord, maar het bleek slechts een eretreffer.

Almelose doelpuntenmachine draait op volle toeren

Heracles heeft tegen Jong FC Utrecht laten zien dat de droomstart van vorige week (4-0 tegen ADO Den Haag) geen toevalstreffer was. De ploeg van John Lammers straalde rust en plezier uit in Utrecht, en speelde wederom een ijzersterke eerste helft.

Het was de effectiviteit van de Almelose aanval die de wedstrijd snel besliste. Na negen rustige minuten was de eerste kans voor Heracles al raak via Nikolai Laursen. De Deen werkte een scherpe voorzet van Emil Hansson keurig binnen. En kort nadat Jong FC Utrecht de enige kans op de gelijkmaker mistte, werkte Samuel Armenteros in de 36ste minuut de tweede van de uitploeg in de touwen. Nog voor rust tekende Laursen voor de 3-0 met een snoeihard schot in de korte hoek.

En daar hield de gelijkenis met de wedstrijd tegen ADO niet op. Ook vanavond bleef de tweede helft doelpuntloos, maar de drie treffers zijn genoeg voor Heracles om de eerste plek in de Keuken Kampioen Divisie te verdedigen.

Jong PSV - FC Dordrecht

Op trainingscomplex De Herdgang heeft Jong PSV tegen FC Dordrecht de eerste overwinning van het seizoen geboekt (1-0). Het groepje aanwezige liefhebbers keek lang naar een gezapige wedstrijd, waarin beide ploegen weinig risico namen.

Pas in de tweede helft brak Jong PSV door de Dordrechtse verdediging dankzij knappe een kopbal van Jason van Duiven. Het bleek genoeg voor de overwinning, want ondanks dat Dordrecht aanzette na het tegendoelpunt. , kon de ploeg van Michele Santoni nauwelijks kansen creëren.

