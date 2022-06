Ruud Gullit haalt hard uit naar KNVB: ‘Donkere spelers mogen alleen assistent worden, flikker op!’

Ruud Gullit heeft in een groot interview in het sportmagazine Helden zijn ongenoegen uitgesproken over het beleid van de KNVB. Volgens de voormalig assistent van het Nederlands elftal worden donkere trainers nog altijd tekortgedaan. „Soms dacht ik bij Advocaat weleens stiekem: zou hij me een keer een training laten geven?”

Nadat bekend werd dat Henk Fraser volgend jaar aan de slag gaat bij FC Utrecht, moest de KNVB op zoek naar een nieuwe assistent van Louis van Gaal. Daarbij kwam de voetbalbond uit bij Edgar Davids. „Goed dat jullie daarover beginnen”, zegt Gullit als de naam van Davids valt. „Elke keer zie je al die donkere spelers die alleen maar assistent mogen worden. Flikker op!”

De afgelopen jaren zijn er diverse donkere stafleden geweest bij het Nederlands elftal, maar Gullit verbaast zich over de rol die zij kregen. „Wat heeft Patrick Kluivert mogen doen bij het Nederlands elftal, heeft hij trainingen gegeven? Ik zou het niet weten. Heeft Henk Fraser trainingen gegeven? Misschien één keer, ik weet het niet. Heb ik trainingen gegeven bij Dick Advocaat? Nee! Hij zei dat ik tussen de spelers in moest staan, maar ik heb nooit een training mogen geven.”

Quote Als jullie me vragen of ik weer assistent van het Nederlands elftal wil worden, zeg ik: nee natuurlijk niet Ruud Gullit

Tussen de spelers in

„Mij bekruipt het gevoel dat ze dachten na het vertrek van Henk Fraser: we moeten wel weer iemand hebben die donker is. Sorry hoor, maar ik kan er niks aan doen dat dat gevoel bij mij overheerst.” Davids wordt nu samen met Danny Blind de assistenten van Van Gaal. ,,Wat gaat Davids doen? Ik heb alweer gelezen dat hij tussen de spelers in moet gaan staan.”

Gullit maakte het zelf ook mee. Onder Advocaat was hij assistent, maar voor zijn gevoel kreeg hij weinig verantwoordelijkheid. „Soms dacht ik bij Advocaat weleens stiekem: zou hij me een keer een training laten geven? Ik heb toch wel wat dingen gewonnen in mijn loopbaan, wel wat dingen gedaan als trainer en zat echt te wachten tot Dick het me ging vragen. De enige die trainingen gaf, was Fred Grim.”

Wel vrouwen, geen zwarten

,,In wezen liet Advocaat me zien dat hij me niet nodig had voor mijn expertise, maar toch ben ik hem dankbaar dat ik dankzij hem bij het Nederlands elftal heb gewerkt. Als jullie me vragen of ik het weer zou doen, zeg ik: nee natuurlijk niet.” De beperkte rol van donkere personen in het voetbal gaat echter veel verder dan alleen op het veld. „#MeToo en Black Lives Matter hebben heel veel teweeggebracht. Als ik naar de KNVB kijk, zijn er nu wel meer vrouwen, maar niet meer zwarten. Dat is toch heel apart.”

Gullit zit zelf in de commissie-Mijnals, die zich bij de KNVB inzet tegen discriminatie. Toch weet hij dat er nog een lange weg te gaan is. „We hebben onze mond vol over gelijke kansen voor iedereen. Als die gelijke kansen zich aandienen, zijn er meteen mensen die zeggen: ‘Ja, maar je moet wel de kwaliteit hebben.’ Dat vind ik zo erg, dat klinkt bijna alsof je wil zeggen dat wij geen kwaliteit hebben. Ik vind dat heel kwalijk.”

