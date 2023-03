Ruud van Nistelrooij geïrriteerd na optreden PSV: ‘Het is onacceptabel’

SC Cambuur kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Remco Balk, die kort daarna zelfs een enorme kans kreeg om de score te verdubbelen. Ook Mimoun Mahi hielp een grote mogelijkheid om zeep. ,,Ik ben geïrriteerd over hoe we aan de wedstrijd begonnen’’, vertelde Van Nistelrooij voor de camera van ESPN. ,,Het is onacceptabel met welke energie en ambitie we uit de kleedkamer kwamen.’’