Ruud van Nistelrooij reageert op breuk met technisch directeur John de Jong: ‘Komt wel binnen bij mij’

,,Ik heb nog met hem samengespeeld, we hebben lang met elkaar gewerkt’’, vertelde Van Nistelrooij voorafgaand aan de topper tegen Feyenoord aan ESPN. ,,Hij heeft hier ruim 22 jaar zijn werk gedaan. Daarom komt het wel binnen bij mij. We hebben een wedstrijd vandaag, dus zullen al onze energie daarin steken. Dit moeten we even parkeren, na vandaag hebben we door de interlands wat ruimte om er bij stil te staan.’’

Het nieuws werd twee dagen voor de kraker tegen Feyenoord naar buiten gebracht. ,,Dat soort dingen heb je helaas niet in de hand, de voetballerij is hard. Daar moet je mee omgaan’’, aldus Van Nistelrooij, die De Jong al kort sprak na zijn vertrek. ,,Dit komt wel binnen, ook bij mij en bij iedereen binnen de club. Het is aan ons om te reageren in de wedstrijd.’’ PSV noemde de breuk met De Jong een kwestie van een ‘vertrouwensbreuk'. De Jong werd verweten dat hij een miljoenenverkoop van Cody Gakpo blokkeerde.

Dreun

Al vroeg in de wedstrijd deelde Feyenoord een nieuwe dreun uit aan PSV, dat de laatste weken worstelt in de eredivisie én in Europa. Oussama Idrissi schoot Feyenoord al na drie minuten op voorsprong. Via Jarrad Branthwaite kwam PSV echter al snel langszij. Volg de wedstrijd in ons liveblog.

