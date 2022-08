Ruud van Nistelrooij ziet PSV bijna perfecte aanloop richting Rangers beleven: ‘We trekken niveau omhoog’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij vond dat zijn elftal zaterdag een bijna perfecte aanloop beleefde naar de dubbele confrontatie met Rangers FC in de play-offs van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen met 2-5 van Go Ahead Eagles en hebben na twee competitiewedstrijden zes punten.

,,Je wilt zo’n wedstrijd zonder kleerscheuren doorkomen. Dat lukte bijna, op de blessure van Richard Ledezma na”, zei Van Nistelrooij. Ledezma moest zich in de eerste helft laten vervangen met een enkelblessure na een overtreding van Mats Deijl, die rood kreeg. ,,Ik vond ons goed beginnen. De veldbezetting was duidelijk”, vervolgde Van Nistelrooij, die Luuk de Jong al snel de score zag openen. Go Ahead maakte via Isac Lidberg gelijk. Na de rode kaart van Deijl liep PSV snel weg.

,,We speelden weer in een iets andere samenstelling. Veel jongens hebben vandaag speelminuten kunnen maken. Met deze brede selectie trekken we het niveau omhoog. Het is mooi om te zien dat dat proces gaande is.’’

Simons

Xavi Simons hoopt het Van Nistelrooij zaterdag weer iets lastiger gemaakt te hebben. De aanvallende middenvelder maakte twee doelpunten en eerder scoorde hij ook al in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. ,,Als voetballer wil je altijd spelen, maar het is de beslissing van de trainer”, zei de 19-jarige Simons, die deze zomer overkwam van Paris Saint-Germain. ,,Elke kans die ik krijg, probeer ik met beide handen aan te grijpen. Ik doe mijn uiterste best op het veld.”

Simons is in de Eredivisie voorlopig basisspeler, in de Champions League moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als reserve. ,,Ik ben wel tevreden. Ik ben ook pas twee maanden hier, het gaat wel goed komen.”

Deijl maakt excuses Verdediger Mats Deijl van Go Ahead Eagles heeft zaterdag tijdens de rust van de thuiswedstrijd tegen PSV (2-5) excuses gemaakt in de kleedkamer van PSV. Hij maakte na ruim een half uur spelen een harde overtreding op de enkels van middenvelder Richard Ledezma, die zich moest laten vervangen. ,,Deijl kwam naar onze kleedkamer en vroeg hoe het met Ledezma ging”, aldus Van Nistelrooij. ,,Hij werd op dat moment behandeld in de kleedkamer. Hij is toen naar binnen gegaan. Dat is netjes en getuigt van sportiviteit. Deijl zei zelf ook dat het absoluut een rode kaart was.” Over de ernst van de blessure van Ledezma, die in 2021 het gehele jaar aan de kant stond met een kruisbandblessure, is nog niets bekend.

