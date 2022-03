Ryan Gravenberch na anderhalf jaar terug bij Jong Oranje: ‘Ik had dit niet zien aankomen’

Het is begin maart als Ryan Gravenberch een appje krijgt van Louis van Gaal. ‘Alles goed met je? Ik wil graag met je facetimen. Hoe laat schikt dat je’, is de strekking van het bericht. Een paar uur later ziet het talent op zijn i-Pad de bondscoach verschijnen. Zijn boodschap is minder leuk. Voor het eerst in anderhalf jaar behoort Gravenberch niet tot de Oranje-selectie. ,,Ik hou er wel van dat een trainer zegt waar het op staat. Dat is beter dan dat je er niet bij zit en niet eens hoort waar dat aan ligt. Dat neemt niet weg dat ik verbaasd was.”