Ryan Gravenberch voor 25 miljoen euro naar Bayern München: waarom Ajax-speler perfect past bij Duitse grootmacht

Cyriel Dessers: acteur in een politiese­rie en topscorer in De Verschrik­king

Als iemand Feyenoord vanavond in Tirana naar de eerste Europese prijs in twintig jaar kan schieten, is het Cyriel Dessers. De 27-jarige Vlaming scoort makkelijk, heeft een brede glimlach en is zeer welbespraakt. Waar komt hij vandaan, wie was de kleine Cyriel? We gingen op zoek in Belgisch Limburg.

25 mei