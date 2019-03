Sadílek geniet van zijn rol bij PSV: ‘Ik kom graag in de duels’

Hij hield een goed gevoel over aan de 0-2 zege op Woudestein. ,,In de middag hoorde ik dat ik moest spelen omdat Jorrit (Hendrix, red.) er niet bij zou zijn.” Wegens privé-omstandigheden moest Hendrix afhaken en dus kon Sadílek aan de bak. ,,Ik ben er altijd klaar voor en wil mijn team helpen, of ik nou een minuut speel of negentig minuten. Natuurlijk voel je in het eerste elftal een andere druk. We hadden de laatste wedstrijden zes punten verloren en dus was niet winnen geen optie. Ook al speelde ik zelf niet, ik ben onderdeel van het team en baalde net zo hard als de anderen.”



Tegen Excelsior was er weinig aan de hand voor PSV, dat snel scoorde en amper in de problemen kwam. ,,Alleen een paar standaardsituaties moesten we toestaan. We hadden de wedstrijd iets eerder moeten killen”, vond de middenvelder die veel aan de bal was en vooruit probeerde te spelen. ,,We wilden goed beginnen vandaag. De laatste wedstrijden was het minder en dan is het prettig om snel te scoren.”