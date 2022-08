Sam Lammers vindt nieuwe club in Italië, Isco verruilt Real Madrid voor Sevilla

Column ‘Giftig geblèr woekert voort in de stadions en de geuzenna­men van PSV en Ajax dragen bij aan vijandig­heid’

De omgekeerde vlag is opgerukt tot in het voetbalstadion. Supporters van PSV, uit het Veluwse Putten nota bene, droegen hun stille protest deze week uit in het mondaine Monaco. De agrarische verbondenheid past wel bij PSV. ‘Boeruh, boeruh’, jubelden de fans na de openingsgoal van Joey Veerman tegen AS Monaco.

6 augustus