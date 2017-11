San José Earthquakes wil Hoesen niet behouden, spits keert terug bij Groningen

De Limburger verhuisde begin dit jaar naar de Verenigde Staten. Hoesen speelde 33 wedstrijden in de MLS en maakte daarin vijf doelpunten. In de eerste ronde van de play-offs moesten de Earthquakes buigen voor Vancouver Whitecaps (0-5).

Hoesen komt uit de jeugd van Fortuna Sittard, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar de Engelse club Fulham. Na een sterk seizoen op huurbasis bij zijn oude club Fortuna Sittard ging Hoesen naar Ajax, waarmee hij in 2013 de landstitel en Johan Cruijff Schaal veroverde. Een paar maanden later droeg Hoesen met een doelpunt bij aan de verrassende zege van Ajax op FC Barcelona in de groepsfase van de Champions League (2-1). Hij verhuisde in 2014 naar Groningen.