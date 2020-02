Sané: Ik kende FC Utrecht vooral van de PlayStation

De rechtsbenige centrale verdediger Lamine Sané speelde in de Champions League, de Europa League, kwam tot bijna 200 wedstrijden in de Ligue 1, was tijdenlang basisspeler bij Werder Bremen, speelde tot 2015 voor Senegal 35 interlands én was in de laatste fase actief in de MLS bij Orlando City. Na zijn Amerikaanse avontuur was hij transfervrij totdat FC Utrecht hem afgelopen vrijdag contracteerde. ,,Ik had opties in Turkije en China, maar het project hier was beter voor me”, vertelde Sané vanmiddag. ,,Of ik de club al kende? Eerlijk? Van de PlayStation. En in de tijd dat Jordy Zuidam (technisch directeur van FC Utrecht, red.) speelde, had ik er al eens van gehoord.”