Sarina Wiegman voor derde keer Coach van het Jaar, Alexia Putellas verrassend beste speelster

Met videoSarina Wiegman heeft voor de derde keer de FIFA-award voor Coach van het Jaar in het vrouwenvoetbal gewonnen. De voormalig bondscoach van de Oranje Leeuwinnen ontving de prijs bij het jaarlijkse gala in Parijs omdat ze vorig jaar Engeland overtuigend naar de Europese titel loodste. Lionel Messi werd verkozen tot beste speler.

Wiegman kwam ook in 2017 en 2020 als winnares uit de bus, toen nog als bondscoach van Nederland. Bovendien was ze er in 2018 (tweede), 2019 (tweede) en vorig jaar (derde) dichtbij. Wiegman is de enige coach in het vrouwenvoetbal die de prestigieuze prijs meer dan één keer heeft gewonnen.

Deze keer konden de stemmers vanwege de Europese titel nauwelijks om de Haagse heen. Ze kreeg de voorkeur boven de Française Sonia Bompastor, de coach van Olympique Lyon, en de Braziliaanse bondscoach Pia Sundhage, afkomstig uit Zweden. Zij wonnen respectievelijk de Women’s Champions League en de Copa América Femenina.

Quote Door de jaren heen heb ik gezien hoe het voetbal voor vrouwen is gegroeid

,,Sinds ik kan lopen houd ik van voetbal”, zei Wiegman op het podium in de Franse hoofdstad. ,,En door de jaren heen heb ik gezien hoe het voetbal voor vrouwen is gegroeid. Hier in de zaal zitten de helden die het vrouwenvoetbal heeft voortgebracht, kleine meisjes hebben nu hun voorbeelden om zich aan op te trekken. Veel mensen hebben eraan gewerkt dit allemaal mogelijk te maken en ik ben hen dankbaar.”

Volledig scherm Sarina Wiegman krijgt de prijs uit handen van Hristo Stoichkov. Inzet: Alexia Putellas © ANP / EPA

Ze keek ook terug op een “ongelooflijk” jaar in Engeland. ,,Het is fantastisch wat we daar hebben gepresteerd. Veel mensen hebben eraan bijgedragen en ook die ben ik zeer dankbaar. Laten we vooral samen werken aan de verdere ontwikkeling van onze sport.” Met een knipoog bedankte ze ook het thuisfront. ,,Ze zien me vaker op televisie dan thuis.”

Beste speelster

De Engelse EK-topscorer Beth Mead greep naast een hoofdprijs, want net als vorig jaar werd Alexia Putellas van FC Barcelona verkozen tot beste speelster ter wereld. De Amerikaanse Alex Morgan was de andere genomineerde. De winst van Putellas was enigszins verrassend, want de middenvelder miste het EK vanwege een zware knieblessure. Desondanks won ze eerder ook al de Ballon d’Or Féminin vanwege haar superseizoen bij Barça.

Geen Miedema

In tegenstelling tot bij de mannen, waar Virgil van Dijk werd verkozen tot beste centrale verdediger, was er in het Wereldelftal van het Jaar geen Nederlandse inbreng. Vivianne Miedema, revaliderend van een zware blessure, was wel genomineerd, maar kreeg onvoldoende stemmen.

Wereldelftal: Christiane Endler; Lucy Bronze, Maria Leon, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr, Beth Mead.

Volledig scherm Alexia Putellas. © AFP

Afgelopen kalenderjaar

De FIFA The Best Football Awards (zoals de prijzen officieel heten) worden pas sinds januari 2017 uitgereikt. Daarvoor trok de FIFA bij de verkiezing samen op met France Football, de organisator van de Gouden Bal.

Bij de verkiezing van de FIFA wordt gekeken naar de prestaties van het afgelopen kalenderjaar. Dat was ook altijd de opzet van de Gouden Bal, maar die zijn inmiddels overgeschakeld op de beste speler van het afgelopen seizoen.

