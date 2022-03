Sarr en Bakker bezorgen Heerenveen eerste zege in drie maanden, Van Aken valt uit met juichblessure

Heerenveen hoeft door deze zeer welkome overwinning voorlopig niet meer naar beneden te kijken op de ranglijst. De ploeg van Tobiasen komt door de zeer verdiende zege op 30 punten, Heracles blijft op 27 punten staan. Het was voor Heerenveen de eerste zege sinds 19 december, toen door twee goals van Henk Veerman (inmiddels geblesseerd aan de kant bij FC Utrecht) twee keer scoorde in de uitwedstrijd bij Cambuur.



De Friese club speelde vanavond al een prima eerste helft, maar kwam net als in de voorgaande negen wedstrijden niet tot scoren. Een kwartiertje na rust viel de verdiende 1-0 dan toch. Na een hoge en lange uittrap van doelman Erwin Mulder won Sydney van Hooijdonk het duel met Heracles-verdediger Mats Knoester knap, waarna hij zijn aanvalspartner Amin Sarr goed bediende. De 20-jarige spits uit Zweden, die op 31 januari voor 2,3 miljoen euro overkwam van Malmö FF, schoot met links goed binnen. Hij maakte zijn eerste treffer in Nederland en werd de dertiende Zweed die scoorde voor Heerenveen, een record in de eredivisie.

Volledig scherm © ANP

Sinan Bakis maakte in de 83ste minuut de 1-1 namens Heracles, maar de goal van de Turkse spits van Heracles werd afgekeurd. Bakis bleek met zijn schouder nipt buitenspel te hebben gestaan, zo bleek uit het lijnenspel dat ook de VAR uitgebreid bekeek. Vijf minuten later volgde opnieuw een doelpunt waarbij de VAR lang moest kijken of er sprake was van buitenspel. Nu ging de treffer wel door, tot grote vreugde van de spelers en supporters van Heerenveen. De centrale verdediger Nick Bakker tikte bij de tweede paal binnen uit de indraaiende vrije trap van Thom Haye, die net als Sarr en Van Hooijdonk in januari naar het Abe Lenstra Stadion kwam: 2-0.

Vervelend nieuws was er ook nog wel voor Heerenveen, want Joost van Aken viel geblesseerd uit. De 27-jarige verdediger maakte vorige week in de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk (0-0) zijn rentree na meer dan 200 dagen blessureleed, waarna hij na afloop vol emoties de pers te woord stond. Vanavond viel Van Aken uit met een nieuwe blessure. Dat gebeurde direct na de 1-0, want bij het juichen na de goal van Sarr schoot het in zijn lies. Van Aken kon wel lachen om het opmerkelijke moment, maar moest wel naar de kant. De 5-3-2 formatie van Tobiasen, die hij vorige week voor het eerst toepaste, pakte vanavond opnieuw goed uit.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm during the match Heerenveen - Heracles © Pro Shots / Ron Jonker

