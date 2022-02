SC Cambuur ontvangt hekkensluiter PEC Zwolle

Speler van de Maand Hoe Ajacied Lisandro Martínez in één jaar de top bestormde: ‘Ik wil de beste op mijn positie worden’

Een jaar geleden verpieterde de Argentijn Lisandro Martínez nog op de bank. ,,Opgeven is nooit in mij opgekomen”, zegt de speler van december en januari, die in 2021 uitgroeide tot onmisbare mandekker van Ajax en inmiddels mag hopen op een basisplek op het WK.

7:26