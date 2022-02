SC Heerenveen schuift assistent Tobiasen door als tussenpaus na ontslag Jansen

SC Heerenveen maakt het seizoen af met Ole Tobiasen als interim-coach. De 46-jarige Deen, die sinds deze zomer werkzaam is als assistent in Friesland, neemt tot het einde van het seizoen het stokje over van de ontslagen Johnny Jansen.