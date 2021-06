Schalke 04 neemt afscheid van Huntelaar: ‘Een pijnlijke beslissing’

Huntelaar zei afgelopen winter, niet lang voor zijn overstap van Ajax naar Schalke 04, dat hij waarschijnlijk bezig was aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. Later zette hij de deur toch weer op een kier en gaf hij aan zijn toekomst bij Schalke af te laten hangen van de kwaliteit van de selectie. Nu duidelijk is dat hij de knoop niet zelf door mag hakken, is het de vraag of hij nog op zoek gaat naar een andere club.

Na een dramatisch seizoen, waarin Schalke afgetekend laatste werd, boog de clubleiding zich de afgelopen dagen over de toekomstplannen en het aanstaande seizoen in de Tweede Bundesliga. Daarin bleek geen plaats te zijn voor Huntelaar en voor de 27-jarige voormalig Arsenal-speler Sead Kolasinac.

Kaalslag

,,Gezien het huidige budget en de structuur van de ploeg was er geen alternatief, zo eerlijk moeten we zijn”, zegt bestuurslid Peter Knäbel, die in april juist nog aangaf graag met de 76-voudig Oranje-international verder te gaan. ,,We moeten nu beslissingen nemen die in het belang zijn van Schalke, vandaar deze kaalslag.”

Knäbel zegt ook de plicht te hebben gevoeld beide spelers niet lang in onzekerheid te laten. ,,Daarvoor zijn de verdiensten van Sead en Klaas-Jan voor onze club veel te groot. We zijn hen dankbaar dat ze hun lievelingsclub een half jaar hebben proberen te helpen. Steeds als je ze sprak merkte je hoe belangrijk Schalke voor ze is en hoe ze zich met de club verbonden voelen”, aldus Knäbel.

Huntelaar voetbalde eerder van 2010 tot en met 2017 voor Schalke, waarna hij terugkeerde bij Ajax. Verder droeg hij het shirt van onder meer Real Madrid, AC Milan, Heerenveen en De Graafschap.

