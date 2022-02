Scheidrechter mept Cambuur-speler uit de wedstrijd: ‘Eerste keer in historie dat dit gebeurt’

Met zijn winnende goal tegen SC Cambuur werd Henk Veerman zaterdag de held van FC Utrecht (3-2). Maar wat zou er in de Galgenwaard zijn gebeurd als Edwin van de Graaf zijn handen thuis had gehouden? Cambuur verspeelde een 0-2 voorsprong nadat de scheidsrechter Mees Hoedemakers tegen de vlakte sloeg.

Hoedemakers liep in de 29ste minuut vlak achter De Graaf toen de arbiter zijn arm plots naar achteren zwaaide. De middenvelder van Cambuur werd vol in zijn oog geraakt, ging neer en moest zich vlak voor rust zelfs laten vervangen. ,,Dat was voor ons het kantelpunt”, sprak Cambuur-trainer Pascal Bosschaart na afloop bij ESPN. ,,We raakten onze belangrijkste speler kwijt.”

Volgens Bosschaart zorgde de blessure van Hoedemakers er voor dat FC Utrecht kon terugkomen in de wedstrijd. ,,Omdat hij wazig zag, was hij zijn man kwijt. Daardoor liet hij zijn tegenstander lopen en werd het 1-2. Volgens mij is het de eerste keer in de historie dat de scheidsrechter een speler blesseert.”

Cambuur en Hoedemakers, die zich met hoofdpijn moest laten vervangen, kwamen die tik niet meer te boven. Boschaart: ,,We begonnen goed en kwamen terecht op 0-2. Na de 1-2 en de 2-2 waren we het kwijt. Bij FC Utrecht pakte de wissel met Veerman fantastisch uit, voor ons was het uitvallen van Hoedemakers het kantelpunt.”

Boschaart wilde De Graaf overigens niets verwijten. ,,Hij baalde er zelf het meest van. In de rust is hij komen kijken en heeft hij zijn excuses aangeboden. Dat heeft hij keurig opgelost.”

