‘Scheidsrechter van het jaar’ Danny Makkelie over agressie: ‘Werden zelfs stoelen naar Anthony Taylor gegooid, een schande’

Podcast Willem van Hanegem: ‘Edwin van der Sar had beter keepers­trai­ner kunnen worden’

Kort voor de opname van de AD Willem & Wessel podcast komt er nieuws uit de hoofdstad: Edwin van der Sar stopt als algemeen directeur van Ajax. Volgens Willem van Hanegem had de oud-keeper er beter aan gedaan om nooit te beginnen. ,,Misschien dat hij beter was geweest als keeperstrainer, want deze rol paste hem toch niet altijd even goed.”