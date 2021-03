Scherpen valt op bij Jong Oranje: ‘Voor mezelf is dit wel lekker’

Kjell Scherpen kreeg na zijn debuut op het EK met Jong Oranje veel reacties. De doelman van Ajax had in het openingsduel met Roemenië (1-1) niet heel veel te doen, maar hij hield het elftal van bondscoach Erwin van de Looi in de tweede helft met twee goede reddingen wel op de been. ,,Voor mezelf is dit wel lekker. De momenten dat het moest, stond ik er”, aldus Scherpen donderdag in het spelershotel in Boedapest.

,,Je merkt dat veel mensen naar zo’n toernooi kijken. Familie en vrienden hebben me best veel berichtjes gestuurd en daarnaast zei de trainer dat ik het goed had gedaan. Hij heeft ook vertrouwen in me, anders had hij me niet opgesteld. Ik hoop dat ik het heb laten zien.”

Voor Scherpen is het goede EK-debuut prettig. De 21-jarige doelman maakte in december in de met 5-4 gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Utrecht zijn debuut in het eerste elftal en hij liet niet de beste indruk achter. Toen André Onana vorige maand voor een jaar werd geschorst, schoof trainer Erik ten Hag de ervaren Maarten Stekelenburg voor de rest van het seizoen door als eerste doelman.



Scherpen, die in 2019 overkwam van FC Emmen, moet het voor het tweede jaar op rij hebben van wedstrijden bij Jong Ajax. Bij Jong Oranje leek Justin Bijlow op het EK het doel te gaan verdedigen, maar de doelman van Feyenoord was de laatste tijd niet fit. “Ik wist dat de kansen open lagen”, aldus Scherpen. ,,Ik heb me van mijn beste kant laten zien en hoop dat ik zaterdag tegen Duitsland weer mag beginnen.”

Quote Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed komt Kjell Scherpen, Doelman Jong Oranje

Jong Roemenië scoorde woensdag in de 20e minuut uit een knappe vrije trap. ,,Daarop was ik kansloos, wat voor muur ik ook had neergezet”, kijkt de Drent terug. ,,In de tweede helft had ik tot de 70ste minuut eigenlijk niets te doen. Tot die ingestudeerde corner en ik de bal vanaf een meter of 5 afstand met een reflex uit het doel kon houden.” In de laatste minuut moest Scherpen nog een keer reddend optreden. Deze keer verwerkte hij een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied tot corner. ,,Op dat schot had ik wat beter zicht, die eerste was echt een reflex.”



Ondanks zijn eigen optreden was de stemming na afloop vanwege het verrassende puntenverlies niet al te best. ,,Na de wedstrijd is het even balen met elkaar. Vandaag was het herstellen, nabespreken, de koppen omhoog en weer vooruit kijken. We moeten nu wel punten halen om bij de eerste twee te komen. Dat is simpel zat en dat weten we donders goed. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed komt.”

Volledig scherm Kjell Scherpen bezig aan de warming-up. © Pro Shots / Paul Meima

Band met Stekelenburg

Scherpen was 10 jaar oud toen hij Maarten Stekelenburg in Zuid-Afrika de finale van het WK tegen Spanje zag keepen. De Drent, nu eerste doelman van Jong Oranje op het EK, had toen nog geen idee dat hij zoveel jaar later nog eens ploeggenoot van hem zou worden bij Ajax.



,,We hebben een goede band met elkaar bij Ajax, eigenlijk met alle keepers”, aldus Scherpen, die na de schorsing van André Onana nu reservedoelman is bij Ajax, achter de 38-jarige Stekelenburg. ,,Ik keek vroeger veel naar hem maar ook naar Edwin van der Sar. Ik zag het ook als iets positiefs toen hij terugkwam naar Ajax. Maarten is een fijne vent om mee samen te werken, ik leer veel van hem. Het is mooi om te zien hoe hij het nu invult. Je moet goed voor je sport leven. Als je dat doet, kun je lang doorgaan.”

Volledig scherm Maarten Stekelenburg. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Scherpen vindt dat hij, qua bewegen en snelheid, explosiever moet worden. ,,En ik moet meer een rustpunt zijn voor mijn verdediging, dat ze weten dat ze op mij kunnen vertrouwen.” Komend seizoen wil Scherpen aan spelen toekomen op het hoogste niveau. ,,Dat is goed voor mijn ontwikkeling, ik denk dat ik in twee jaar flinke stappen heb gezet. Het liefst doe ik dat bij Ajax, daar wil ik slagen. En anders moet ik elders gaan kijken. Maar dat is nu nog vrij vroeg om te zeggen.”

Volledig scherm Kjell Scherpen bij Ajax. © Pro Shots / Toon Dompeling