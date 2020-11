Schmidt over nederlaag PSV: ‘Betalen de prijs voor de inzet van de afgelopen weken’

PSV verloor de uitwedstrijd tegen PAOK Saloniki (4-1) in de Europa League door een gebrek aan ervaring en door een gebrek aan energie bij veel spelers. Dat was de conclusie van trainer Roger Schmidt in Thessaloniki.

,,Voor rust controleerden we de wedstrijd, maar ook toen maakten we al een hoop onnodige fouten. Daar hebben we in de rust natuurlijk over gesproken”, zei Schmidt, die met zijn elftal halverwege nog met 0-1 leidde door een benutte strafschop van Eran Zahavi.

PSV incasseerde in de eerste twintig minuten van de tweede helft liefst vier doelpunten. Schmidt: ,,We kregen een doelpunt tegen uit een standaardsituatie en daarna ging de ene na de andere counter erin. Vooral in balbezit maakten we de verkeerde keuzes en te veel fouten. Ook de restverdediging was niet op orde. Dat komt volgens mij deels door een gebrek aan ervaring. Tegelijkertijd betalen we vanavond de prijs voor de inzet van de afgelopen weken. De energie was op.”

Schmidt doelde met het gebrek aan energie op de vele wedstrijden die PSV de voorbije weken speelde met een vrij smalle selectie. Veel spelers ontbraken de laatste duels vanwege het coronavirus. Verdediger Jordan Teze was duidelijk over de tweede helft. ,,Ook ik moet het beter organiseren. Wat na rust gebeurt, mag niet. Het is gewoon niet goed genoeg.”